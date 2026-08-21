Visite musicale et guidée – L’église de Saint-Germain, Église Saint-Germain, Saint-Germain
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Germain · Saint-Germain
Informations pratiques
Visite musicale et guidée – L’église de Saint-Germain Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Germain Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Quand le patrimoine se raconte en musique…
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église de Saint-Germain autrement, au fil d’une visite guidée ponctuée d’intermèdes musicaux.
Laissez-vous porter par un répertoire musical du XIXᵉ siècle, en écho à l’histoire, à l’architecture et aux décors de l’église.
Une découverte sensible et originale de l’église, où la musique et le patrimoine se répondent pour faire revivre l’atmosphère d’une époque.
Une visite à écouter autant qu’à regarder !
Église Saint-Germain Rue de l’Eglise, 86310 Saint-Germain, France Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549480080 https://www.poitiers.catholique.fr/parvis L’église date du XIe ou du XIIe siècle. Dans l’abside, des peintures murales et grisaille en trompe-l’œil représentent deux scènes de la vie de saint Germain l’Auxerrois.
Quand le patrimoine se raconte en musique…
©EPCC Abbaye de Saint-Savin
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