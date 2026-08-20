Visite musicale & guidée – Chapelle de Jouhet, Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe, Jouhet

Informations pratiques

Visite musicale & guidée – Chapelle de Jouhet Dimanche 20 septembre, 16h30 Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez la chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe au cours d’une visite guidée originale, où patrimoine et musique se répondent.

Au fil de la découverte de cet édifice chargé d’histoire, la visite permettra d’en apprécier l’architecture, les particularités tout en ouvrant une parenthèse musicale au cœur de ce lieu singulier.

La musicienne Evelyne Moser accompagnera cette visite avec un répertoire spécialement choisi pour dialoguer avec le lieu et son histoire.

Une invitation à regarder, écouter et ressentir le patrimoine autrement.

Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe 86500 Jouhet Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 30 00 https://www.abbaye-saint-savin.fr Véritable petit bijou aux couleurs chatoyantes, cette chapelle était, au Moyen Âge, celle du cimetière. Construite au XVe siècle à l’initiative du curé de la paroisse, elle est ornée de remarquables peintures murales datant de la fin du XVe siècle, probablement commanditées par Jean de Moussy, seigneur de la Contour et de Bois-Morand à Antigny.

Parmi ces décors figure notamment une scène très en vogue à la fin du Moyen Âge : la « Rencontre des trois morts et des trois vifs ». Occupant près de 20 % de la surface peinte, elle rappelle la fragilité de la vie terrestre et l’espoir de la résurrection. Cet ensemble est à rapprocher des peintures de la chapelle située dans l’église d’Antigny.

La chapelle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1908. Parking autocar. La clé de cette chapelle est disponible au restaurant Le Val de Gartempe et à la mairie de Jouhet.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez la chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe au cours d’une visite guidée originale, où patrimoine et musique se répondent.

©EPCC Abbaye de Saint-Savin