Visite nature À la rencontre des papillons Domgermain
Visite nature À la rencontre des papillons Domgermain samedi 20 juin 2026.
Domgermain
Visite nature À la rencontre des papillons
Domgermain Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Plateau et fort de Domgermain à partir de 10 ans
Insectes méconnus, les papillons de nuit sont indispensables à nos écosystèmes. À l’aide d’un drap blanc et d’un éclairage, participez à un protocole scientifique en observant ces insectes étonnants.
Sur inscriptionTout public
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Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Domgermain plateau and fort from age 10
Little-known insects, moths are essential to our ecosystems. Using a white sheet and a light, take part in a scientific protocol to observe these amazing insects.
Registration required
L’événement Visite nature À la rencontre des papillons Domgermain a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES