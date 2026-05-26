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Visite nature À la rencontre des papillons Domgermain

Visite nature À la rencontre des papillons Domgermain

Visite nature À la rencontre des papillons Domgermain samedi 20 juin 2026.

Ville : 54119 Domgermain

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Domgermain

Visite nature À la rencontre des papillons

Domgermain Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

Plateau et fort de Domgermain à partir de 10 ans

Insectes méconnus, les papillons de nuit sont indispensables à nos écosystèmes. À l’aide d’un drap blanc et d’un éclairage, participez à un protocole scientifique en observant ces insectes étonnants.

Sur inscriptionTout public
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Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Domgermain plateau and fort from age 10

Little-known insects, moths are essential to our ecosystems. Using a white sheet and a light, take part in a scientific protocol to observe these amazing insects.

Registration required

L’événement Visite nature À la rencontre des papillons Domgermain a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES