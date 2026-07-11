Visite nature La Vigne au fil des saisons Auberge du Pressoir Lucey

Informations pratiques

Lucey

Visite nature La Vigne au fil des saisons

Auberge du Pressoir 1 place des Pachenottes Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Plongez au cœur de l’univers fascinant de la vigne, au rythme des saisons. Cette visite vous invite à découvrir les métamorphoses de la vigne, du réveil printanier à la tranquillité hivernale. Vous apprendrez comment chaque saison façonne les ceps, guide le travail des vignerons et influence la transformation du raisin en vin.

Un voyage sensoriel à travers le vignoble, où la nature et le savoir-faire se rencontrent. À chaque étape, le paysage change, tout comme la vie du vin. Une expérience immersive pour les passionnés de vin, de nature et de tradition.

Date du 27 juin annulée pour raison de canicule !

Réservation obligatoire places limitées !Tout public

8 .

Auberge du Pressoir 1 place des Pachenottes Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60

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English :

Immerse yourself in the fascinating world of the vineyard, following the rhythm of the seasons. This tour invites you to discover the transformations of the vineyard, from its spring awakening to the tranquility of winter. You’ll learn how each season shapes the vines, guides the winemakers’ work, and influences the transformation of grapes into wine.

A sensory journey through the vineyard, where nature and expertise come together. At every stage, the landscape changes, just as the life of the wine does. An immersive experience for lovers of wine, nature, and tradition.

The June 27 event has been canceled due to a heat wave!

Reservations required—limited spaces available!

L’événement Visite nature La Vigne au fil des saisons Lucey a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES