Informations pratiques

Perrex

Visite Neisa Cafés

3 Pl. de l’Église Perrex Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Partez à la rencontre d’Edith et Noureddine, passionnés de cafés. Ils vous feront découvrir les différentes subtilités de la torréfaction.

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3 Pl. de l’Église Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Come meet Edith and Noureddine, two coffee enthusiasts. They’ll introduce you to the various nuances of coffee roasting.

L’événement Visite Neisa Cafés Perrex a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle