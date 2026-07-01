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AGENDA · Perrex

Visite Neisa Cafés Perrex

vendredi 31 juillet 2026 · Perrex

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
3 Pl. de l'Église
Ville
01540 Perrex
Département
Ain
Tarif
7 7 7

Perrex

Visite Neisa Cafés

3 Pl. de l’Église Perrex Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Partez à la rencontre d’Edith et Noureddine, passionnés de cafés. Ils vous feront découvrir les différentes subtilités de la torréfaction.
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3 Pl. de l’Église Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet Edith and Noureddine, two coffee enthusiasts. They’ll introduce you to the various nuances of coffee roasting.

L’événement Visite Neisa Cafés Perrex a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle