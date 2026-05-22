Visite nocture de l’église Saint Gobrien Église Saint-Gobrien Lamballe-Armor
Visite nocture de l’église Saint Gobrien Église Saint-Gobrien Lamballe-Armor mercredi 8 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Visite nocture de l’église Saint Gobrien
Église Saint-Gobrien 2 Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Découverte de l’église et ses fresques du XIIe au XVIIe siècle.
4 personnes minimum pour assurer le départ de la visite. Nombre de personnes limité.
Réservation par téléphone ou sur le site internet de l’Office de tourisme.
Rendez-vous devant l’église.
La visite sera suivi d’un concert de musique baroque Ensemble Praeludium
Ce bouquet musical est composé de pièces aux harmonies colorées et extravagantes, nous faisant voyager en Italie et en Allemagne. .
Église Saint-Gobrien 2 Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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English :
L’événement Visite nocture de l’église Saint Gobrien Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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