Visite nocturne à l’Abbaye, Abbaye Saint-Léonard – Abéïcité, Corbigny

Informations pratiques

Visite nocturne à l’Abbaye Samedi 19 septembre, 21h00 Abbaye Saint-Léonard – Abéïcité Nièvre

Tarif 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Visite nocturne de l’abbaye : une expérience magique à la lampe torche !

Apportez votre lampe torche et explorez l’abbaye sous un jour nouveau, ou plutôt… sous la nuit ! Une visite insolite pour découvrir ce lieu chargé d’histoire dans une atmosphère mystérieuse.

Rendez-vous devant les grilles de l’abbaye (route de l’abbaye). Un moment unique à ne pas manquer !

Abbaye Saint-Léonard – Abéïcité 6 Rue de l’Abbaye, 58800 Corbigny, France Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386201198 https://www.abeicite.fr L’abbaye doit son origine à la vénération des reliques de Saint-Léonard (882) , dont le pèlerinage fut jumelé avec celui de Vézelay. L’essentiel des bâtiments a été reconstruit au XVIIIe siècle, à partir de 1754, selon la réforme de Saint-Maur puis d’après les plans de l’architecte Michel Caristie. Les structures de l’ancienne abbaye sont encore visibles au niveau du sous-sol. Les bâtiments sont répartis en forme de U autour d’une cour centrale ornée d’un puits circulaire à colonnes, et fermée par une grille. L’aile nord est occupée par l’église abbatiale. L’aile est et l’aile sud qui la prolonge se composent de grandes galeries formant cloître. L’intérieur a conservé dallages, ferronneries et huisseries d’origine avec des moulurations. L’escalier monumental, avec sa rampe de fer forgé, est représentatif des escaliers d’apparat tels qu’ils existent dans les grandes abbayes mauristes. Parking.

Visite nocturne de l’abbaye : une expérience magique à la lampe torche !

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