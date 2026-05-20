Brantôme en Périgord

Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme

Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Sur réservation (places limitées). Rendez-vous à 21h15 devant l’Abbaye pour un départ avec le guide à 21h30.

Tarif plein 9,50 euros.

Tarif réduit 7 euros.

Découvrez en accès privilégié et nocturne l’Abbaye de Brantôme ! Cette visite vous emmènera, accompagnés de notre guide, au travers des vestiges du cloître, de l’église abbatiale Saint-Pierre et Saint-Sicaire et dans la célèbre Grotte du Jugement Dernier.

Sur réservation (places limitées). Rendez-vous à 21h15 devant l’Abbaye pour un départ avec le guide à 21h30.

Tarif plein 9,50 euros.

Tarif réduit 7 euros. .

Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr

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English : Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme

Reservations required (places are limited). Meet at 9:15pm in front of the Abbey for departure with guide at 9:30pm.

Full price: 9.50 euros.

Reduced rate: 7 euros.

L’événement Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne