Informations pratiques

Orbey

Visite nocturne au Mémorial du Linge

Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 22:00:00

fin : 2026-08-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Visite nocturne et insolite des tranchées de ce lieu emblématique de combats de la Première Guerre Mondiale. A partir de 10 ans.

Suivez les bénévoles de l’association à travers les méandres du champ de bataille et laissez-vous porter par la découverte insolite de ce lieu de combat de la guerre 14-18, au travers de reconstitutions sonores et d’éclairages ciblés du site.

Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas admis. Des lampes frontales pourront être mises à disposition des participants.

Groupe de 20 personnes maximum. .

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 29 97 contact@linge1915.eu

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English :

An unusual nocturnal tour of the trenches at this emblematic battlefield of the First World War. Ages 10 and up.

L’événement Visite nocturne au Mémorial du Linge Orbey a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg