Visite nocturne au Mémorial du Linge Orbey
mercredi 8 juillet 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Visite nocturne au Mémorial du Linge
Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 22:00:00
fin : 2026-08-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Visite nocturne et insolite des tranchées de ce lieu emblématique de combats de la Première Guerre Mondiale. A partir de 10 ans.
Suivez les bénévoles de l’association à travers les méandres du champ de bataille et laissez-vous porter par la découverte insolite de ce lieu de combat de la guerre 14-18, au travers de reconstitutions sonores et d’éclairages ciblés du site.
Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas admis. Des lampes frontales pourront être mises à disposition des participants.
Groupe de 20 personnes maximum. .
Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 29 97 contact@linge1915.eu
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English :
An unusual nocturnal tour of the trenches at this emblematic battlefield of the First World War. Ages 10 and up.
L’événement Visite nocturne au Mémorial du Linge Orbey a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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