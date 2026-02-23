Sortie à la rencontre des chamois Orbey

Sortie à la rencontre des chamois

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-20 2026-06-27 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-05 2026-09-12

Observez les chamois en compagnie de Mathieu notre guide pour vivre une expérience inoubliable au Lac Blanc !

Envie d’une expérience hors du commun en pleine nature ? Partez à la rencontre des chamois dans les paysages sauvages et paisibles du massif des Vosges, sur les hauteurs du Lac Blanc.

Cette année, les sorties chamois se vivent en fin de journée vous serez guidé par Mathieu, un amoureux de la montagne qui connaît le secteur comme sa poche. Ensemble, vous emprunterez les sentiers des crêtes du Lac Blanc, là où les chamois évoluent en liberté, souvent visibles dans le calme du petit matin.

Cette balade facile accessible aux familles (5 km 150 m de dénivelé) est accessible dès 8 ans et ne demande qu’une bonne paire de chaussures de marche, et de la discrétion. C’est l’occasion parfaite pour s’initier à l’observation des chamois tout en profitant de la beauté des paysages. Au fil de la randonnée, Mathieu partagera avec vous ses connaissances sur le mode de vie, les habitudes et l’histoire des chamois

Vous pouvez emmener vos jumelles et vos appareils photos pour immortaliser cet instant.

Prévoyez de bonnes chaussures de marche. Les animaux ne sont pas admis à cette sortie.

Profitez d’un tarif réduit (tribu) à partir de 4 personnes.

Un minimum de 4 personnes est requis pour que la sortie soit maintenue. .

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Mathieu, our guide, for an unforgettable chamois-watching experience at Lac Blanc!

L’événement Sortie à la rencontre des chamois Orbey a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg