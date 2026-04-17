Balade la tête dans les étoiles Orbey

Orbey

Balade la tête dans les étoiles

Col du Wettstein Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-17 22:00:00

fin : 2026-07-16 23:59:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-02 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-31 2026-08-13 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-18

Balade nocturne pour découvrir le ciel et ses constellations en compagnie d’un guide professionnel.

Profitez d’un spectacle 100% naturel au coeur des montagnes vosgiennes !

À la tombée du jour, rendez-vous au col du Wettstein pour une petite randonnée accompagnée par votre guide passionné d’astronomie. La balade débute en douceur à travers la forêt, alors que la lumière décline et que les premières étoiles font leur apparition…

Nous rejoindrons ensuite une prairie d’altitude, loin de toute pollution lumineuse, pour nous installer confortablement et lever les yeux vers le ciel.

Comment se repérer parmi les étoiles ? Quelles sont les constellations majeures ? Et quelles histoires se cachent derrière elles ?

Autant de questions auxquelles nous répondrons ensemble, entre science, mythologie et contemplation.

Un moment hors du temps, à partager seul, en amoureux, en famille ou entre amis.

Possibilité de dîner à la ferme-auberge du Glasborn avant la sortie (non inclus dans le tarif, réservation directement par vos soins).

Informations pratiques

Sortie accessible à partir de 8 ans.

Les chiens tenus en laisse peuvent être acceptés uniquement s’ils sont tenus en laisse et s’ils sont calmes. L’observation a lieu dans une prairie d’altitude où les vaches peuvent être présentes. Il faut donc être sûr que le chien ne posera pas de problèmes.

La sortie s’effectue de nuit, les températures peuvent être fraîches, pensez à prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche, voire un plaid ou une couverture. Une lampe frontale vous sera mise gracieusement à disposition.

Les enfants en porte-bébé ne sont pas acceptés.

Niveau de difficulté facile. Nombre de km de la balade 2,5km pour 70m de dénivelé .

Col du Wettstein Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

An evening stroll to discover the sky and its constellations in the company of a professional guide.

L’événement Balade la tête dans les étoiles Orbey a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg