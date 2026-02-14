Foire de l’ascension

Centre ville Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Foire artisanale et commerciale avec de nombreux stands, vente de produits locaux, trampolines géants, fête foraine, buvette et petite restauration.

L’association Orbey Animation organise sa traditionnelle Foire de l’Ascension dans les rues du village.

De nombreux commerçants et artisans vous y attendent (vente de replants, fruits/légumes, fromages, charcuteries, vêtements, poules….)

Les forains seront également présents pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Buvette et petite restauration.

Centre ville Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 09 05 64 70 orbeyanimation@yahoo.fr

English :

Craft and trade fair with numerous stalls, sale of local produce, giant trampolines, funfair, refreshments and snacks.

L’événement Foire de l’ascension Orbey a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg