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Film The drama Orbey

Film The drama Orbey mardi 5 mai 2026.

Adresse : 23 Rue Charles De Gaulle

Ville : 68370 Orbey

Département : Haut-Rhin

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Orbey

Film The drama

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 20:30:00
fin : 2026-05-05 22:00:00

Date(s) :
2026-05-05

A une semaine du mariage, un événement inattendu bouleverse un couple et met leur amour à l’épreuve.
Synopsis Un couple comblé voit son bonheur mis à l’épreuve lorsqu’un rebondissement inattendu vient tout bouleverser à une semaine de son mariage.    .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45  contact@cinemaorbey.fr

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English :

A week before the wedding, an unexpected event upsets a couple and puts their love to the test.

L’événement Film The drama Orbey a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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