Orbey

Film The drama

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 22:00:00

Date(s) :

2026-05-05

A une semaine du mariage, un événement inattendu bouleverse un couple et met leur amour à l’épreuve.

Synopsis Un couple comblé voit son bonheur mis à l’épreuve lorsqu’un rebondissement inattendu vient tout bouleverser à une semaine de son mariage. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A week before the wedding, an unexpected event upsets a couple and puts their love to the test.

L’événement Film The drama Orbey a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg