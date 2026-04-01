Orbey

Film Walter lapin

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Walter est le papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire et crois qu’il est un super-héros !

Synopsis Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros ! Ça tombe bien sa voisine, une hérissonne intrépide, cherche justement un partenaire pour explorer le monde. Les voilà embarqués dans une incroyable aventure. Mais la bande de petits lapins n’a pas dit son dernier mot pas question de laisser leur super-papa. Ils vont tout faire pour lui rappeler que, finalement, le plus cool des super-pouvoirs… c’est la famille ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Walter is the father of a merry band of little rabbits. One day, after a big shock, he loses his memory and thinks he’s a superhero!

L’événement Film Walter lapin Orbey a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg