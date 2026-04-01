Orbey

Film Anémone, les racines du mensonge

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 20:30:00

fin : 2026-04-26 22:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Ray Stroker s’est exilé au cœur d’une forêt reculée d’Angleterre. Mais lorsque sa famille décide de renouer le contact, les traumatismes de chacun refont surface.

Synopsis Voilà 10 ans que Ray Stroker s’est exilé au cœur d’une forêt reculée d’Angleterre, coupé du monde et de sa famille. Mais lorsque celle-ci décide de renouer le contact, les traumatismes de chacun refont surface. Après une décennie de silence, l’heure est venue pour Ray de se confronter à ses secrets. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Ray Stroker has gone into exile in the heart of a remote English forest. But when his family decides to reestablish contact, the traumas of each resurface.

L’événement Film Anémone, les racines du mensonge Orbey a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg