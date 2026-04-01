Orbey

Film L’ultime héritier

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:15:00

Date(s) :

2026-04-25

Becket veut se venger de la famille riche qui a renié sa mère. À sa mort il veut l’héritage. 7 personnes se dressent entre lui et l’argent. Il est prêt à les tuer.

Synopsis: Becket Redfellow n’a qu’une obsession se venger de la famille richissime qui a renié sa mère, coupable d’être tombée enceinte trop jeune… et surtout d’un homme beaucoup trop fauché pour eux ! À la mort de sa mère, Becket décide d’exécuter son souhait récupérer l’héritage qu’il estime lui revenir. Le problème ? Sept membres de la famille se dressent entre lui et cette fortune. Qu’à cela ne tienne pour mener à bien son projet, Becket est prêt à les éliminer un par un… jusqu’au dernier. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Becket wants revenge on the wealthy family who disowned his mother. When she dies, he wants the inheritance. 7 people stand between him and the money. He’s ready to kill them.

L’événement Film L’ultime héritier Orbey a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg