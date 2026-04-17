Orbey

Film Police Flash 80

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21 22:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Yvon, flic à l’ancienne,est malgré lui la tête d’une unité d’élite en 1984. Il doit faire équipe avec 3 personnes. Ils vont tenter de démanteler un trafic de drogue.

Synopsis 1984. Yvon Kastendeuch, flic à l’ancienne et fan de Michel Sardou est propulsé malgré lui à la tête d’une unité d’élite la Police Flash 80. Il doit désormais faire équipe avec Guilaine, maman surmenée et cerveau du groupe, Marfoud, geek du Minitel et Roberto, l’infiltré à la coupe mulet. Ensemble, ils vont tenter de démanteler un trafic de drogue en devenant une brigade si improbable, que même les années 80 n’étaient pas prêtes. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Yvon, an old-fashioned cop, is the unwilling head of an elite unit in 1984. He has to team up with 3 other people. They are going to try to dismantle a drug trafficking operation.

L’événement Film Police Flash 80 Orbey a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg