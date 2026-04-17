Orbey

Film La guerre des prix

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-20 20:30:00

fin : 2026-04-20 22:35:00

Date(s) :

2026-04-20

Une fille d’agriculteurs et cheffe de rayon en hypermarché, est propulsée à la centrale d’achat pour défendre la filière bio. Elle fait équipe avec un négociateur dur.

Synopsis Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A farmer?s daughter and hypermarket floor manager is promoted to the buying group to defend the organic sector. She teams up with a tough negotiator.

L’événement Film La guerre des prix Orbey a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg