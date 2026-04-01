Orbey

Film Ceux qui comptent

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:10:00

Date(s) :

2026-04-24

Rose à 3 enfants, cette famille est fauchée. Jean est un homme solitaire et taciturne. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il devient indispensable.

Synopsis Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enfouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu’attendaient-ils avant de se rencontrer ? Sans doute plus rien. Et pourtant, ensemble, tout va devenir possible. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Rose with 3 children, this family is broke. Jean is a solitary, taciturn man. When he arrives in this unusual family, he becomes indispensable.

L’événement Film Ceux qui comptent Orbey a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg