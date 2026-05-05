Fête foraine Orbey
Fête foraine Orbey vendredi 8 mai 2026.
Orbey
Fête foraine
rue du Faudé Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-09 23:59:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-10 2026-05-13
Fête foraine orbelaise. En famille ou entre amis venez vous amuser avec manèges présents sur la place du Capitaine Elie Chabert.
Pour se changer les idées ou faire une belle sortie en famille, venez profiter des attractions de la fête foraine de Orbey.
Vous y trouverez des animations et des manèges pour vous divertir
Bonne ambiance garantie !
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rue du Faudé Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 75 71 31 comitedesfetesorbey@gmail.com
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English :
Orbel funfair. With family or friends, come and enjoy the rides on the Place du Capitaine Elie Chabert.
L’événement Fête foraine Orbey a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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