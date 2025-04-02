Grandes histoires pour grandes oreilles Orbey

Grandes histoires pour grandes oreilles

27 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-12 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:00:00

2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10

Ne loupez pas la lecture de livres, contes et kamishibaïs adapté aux enfants dès 3 ans. Ambiance cocooning et détente garantie !

Dans une ambiance feutrée et cosy, venez écouter la lecture d’albums, contes et kamishibaïs sur différentes thématiques.

Ces contes sont proposés dès 3 ans.

27 rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 32 50 bibliothèque@orbey.fr

English :

Don’t miss the reading of books, tales and kamishibais for children aged 3 and over. A cocooning and relaxing atmosphere guaranteed!

German :

Verpassen Sie nicht die Lesung von Büchern, Märchen und Kamishibai, die für Kinder ab 3 Jahren geeignet sind. Cocooning-Atmosphäre und Entspannung garantiert!

Italiano :

Non perdetevi la lettura di libri, storie e kamishibaïs per i bambini dai 3 anni in su. Un’atmosfera accogliente e rilassante garantita!

Espanol :

No se pierda la lectura de libros, cuentos y kamishibaïs para niños a partir de 3 años. Un ambiente acogedor y relajante garantizado

