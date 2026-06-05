Aulon

Visite nocturne d’Aulon

Place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Visite nocturne à deux voix, avec un agent de la Réserve naturelle d’Aulon et une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.

Aux flambeaux (sous réserve de la météo), ou prévoir lampe de poche.

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Place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A two-voice nocturnal tour, with an agent from the Aulon Nature Reserve and a guide from the Pays d’art et d’histoire.

By torchlight (weather permitting), or bring a flashlight.

L’événement Visite nocturne d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65