Visite nocturne d’Aulon Place du village Aulon
Visite nocturne d’Aulon Place du village Aulon mardi 11 août 2026.
Aulon
Visite nocturne d’Aulon
Place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Visite nocturne à deux voix, avec un agent de la Réserve naturelle d’Aulon et une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.
Aux flambeaux (sous réserve de la météo), ou prévoir lampe de poche.
.
Place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A two-voice nocturnal tour, with an agent from the Aulon Nature Reserve and a guide from the Pays d’art et d’histoire.
By torchlight (weather permitting), or bring a flashlight.
L’événement Visite nocturne d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
À voir aussi à Aulon (Hautes-Pyrénées)
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 5 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 12 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 19 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 26 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 2 août 2026