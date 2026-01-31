Chançay

Visite nocturne de Chançay

Rue de l’Église Chançay Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

CHANÇAY

Bénéficiant d’une situation privilégiée sur les rives la Brenne, Chançay a connu une occupation très ancienne. Découvrez l’histoire de cette commune, depuis son église bâtie au XIIIe siècle jusqu’aux constructions des XIXe et XXe siècles, en passant par son émouvant monument aux morts.

Durée 1h30 environ RDV devant l’église

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION CONSEILÉE Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 8 .

Rue de l’Église Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite nocturne de Chançay Chançay a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37