Visite nocturne de l’église Saint Gobrien Église Saint-Gobrien Lamballe-Armor
mercredi 5 août 2026 · Église Saint-Gobrien · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Visite nocturne de l’église Saint Gobrien
Église Saint-Gobrien 2 Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Découverte de l’église et ses fresques du XIIe au XVIIe siècle.
4 personnes minimum pour assurer le départ de la visite. Nombre de personnes limité.
Réservation par téléphone ou sur le site internet de l’Office de tourisme.
Rendez-vous devant l’église.
La visite sera suivi d’un concert.
Ce bouquet musical est composé de pièces aux harmonies colorées et extravagantes, nous faisant voyager en Italie et en Allemagne. .
Église Saint-Gobrien 2 Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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English :
L’événement Visite nocturne de l’église Saint Gobrien Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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