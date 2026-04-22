Vernou-sur-Brenne

Visite nocturne de Vernou-sur-Brenne

Place du Centenaire Vernou-sur-Brenne Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

VERNOU-SUR-BRENNE

À Vernou, découvrez la finesse de l’un des plus beaux portails romans de Touraine ! Vous croiserez aussi notamment les vestiges de l’ancien château des archevêques…

Durée 1h30 environ RDV devant l’église

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION CONSEILÉE Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 8 .

Place du Centenaire Vernou-sur-Brenne 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite nocturne de Vernou-sur-Brenne Vernou-sur-Brenne a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37