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Visite nocturne des carrières de Montigny Machemont

Visite nocturne des carrières de Montigny Machemont samedi 10 octobre 2026.

Adresse
Voie Communale Hameau de Montigny
Ville
60150 Machemont
Département
Oise
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Machemont

Visite nocturne des carrières de Montigny

Voie Communale Hameau de Montigny Machemont Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Visite guidée nocturne des carrières de Montigny de Machemont
Dans le cadre de l’évènement Du jour de la nuit , découvrez le site des carrières de Montigny à la tombée du jour Visite guidée sur inscription dès le 28 septembre patrimoine@cc2v.fr et 03 44 96 31 00   .

Voie Communale Hameau de Montigny Machemont 60150 Oise Hauts-de-France +33 034496310  patrimoine@cc2v.fr

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English :

Guided Night Tour of the Montigny de Machemont Quarries

L’événement Visite nocturne des carrières de Montigny Machemont a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois