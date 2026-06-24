Visite nocturne des carrières de Montigny Machemont
Visite nocturne des carrières de Montigny Machemont samedi 10 octobre 2026.
Machemont
Visite nocturne des carrières de Montigny
Voie Communale Hameau de Montigny Machemont Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Visite guidée nocturne des carrières de Montigny de Machemont
Dans le cadre de l’évènement Du jour de la nuit , découvrez le site des carrières de Montigny à la tombée du jour Visite guidée sur inscription dès le 28 septembre patrimoine@cc2v.fr et 03 44 96 31 00 .
Voie Communale Hameau de Montigny Machemont 60150 Oise Hauts-de-France +33 034496310 patrimoine@cc2v.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided Night Tour of the Montigny de Machemont Quarries
L’événement Visite nocturne des carrières de Montigny Machemont a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois