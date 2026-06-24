Machemont

Visite nocturne des carrières de Montigny

Voie Communale Hameau de Montigny Machemont Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Visite guidée nocturne des carrières de Montigny de Machemont

Dans le cadre de l’évènement Du jour de la nuit , découvrez le site des carrières de Montigny à la tombée du jour Visite guidée sur inscription dès le 28 septembre patrimoine@cc2v.fr et 03 44 96 31 00 .

Voie Communale Hameau de Montigny Machemont 60150 Oise Hauts-de-France +33 034496310 patrimoine@cc2v.fr

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English :

Guided Night Tour of the Montigny de Machemont Quarries

L’événement Visite nocturne des carrières de Montigny Machemont a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois