Visite nocturne guidée 2026 Le Bugue Sous la halle de la mairie Le Bugue
Visite nocturne guidée 2026 Le Bugue Sous la halle de la mairie Le Bugue jeudi 30 juillet 2026.
Le Bugue
Visite nocturne guidée 2026 Le Bugue
Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
C’est aux portes de la Vallée de l’Homme que le Bugue s’ouvre à vous pour vous laisser entrevoir son passé.
Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans.
Réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée -Vézère. 5€
Au fil de l’eau, laissez-vous surprendre par les ruelles du Bugue. C’est aux portes de la Vallée de l’Homme que le Bugue s’ouvre à vous pour vous laisser entrevoir son passé, de la Préhistoire à nos jours, à la lueur de vos flambeaux sur l’apaisante rivière de la Vézère.
Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.
Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans.
Réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée -Vézère.
Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .
Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Visite nocturne guidée 2026 Le Bugue
At the gateway to the Vallée de l?Homme, Le Bugue opens up to you, giving you a glimpse into its past.
This tour is not suitable for children under 10.
Book online or at the Lascaux-Dordogne, Vallée-Vézère Tourist Office. 5?
L’événement Visite nocturne guidée 2026 Le Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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