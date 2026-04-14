Visite nocturne, Musée Franco-Australien, Villers-Bretonneux

Visite nocturne Samedi 23 mai, 18h00 Musée Franco-Australien Somme

Si audioguide, prévoir des écouteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez nos liens d’amitiés avec l’Australie depuis la bataille de Villers-Bretonneux le 25 avril 1918 et la 1ère Guerre mondiale, à travers la collection du musée Franco-Australien situé dans l’école Victoria.

En plus d’une visite ordinaire, vous pourrez faire une visite guidée portant sur 11 objets, grâce à votre smartphone ou aux fiches dactylographiées proposées à l’accueil. Vous découvrirez des aspects particuliers de la 1ère Guerre mondiale, du Dead man penny à la fléchette Bon, ainsi que l’histoire du général Monash ou du capitaine Jacka méconnus du public français.

La visite guidée est à télécharger ici.

Musée Franco-Australien 9 Rue Victoria 80800 Villers-Bretonneux, France Villers-Bretonneux 80800 Somme Hauts-de-France 330322968079 http://www.museeaustralien.com https://www.facebook.com/museefrancoaustralienvb;https://www.tripadvisor.fr/Profile/museeaustralien [{« link »: « https://izi.travel/fr/browse/5b5e4b43-e099-4788-8e14-faa44ca220d1 »}] Le musée franco-australien présente, à travers les richesses de la collection de l’association franco-australienne, les liens unissant Villers-Bretonneux à l’Australie depuis la 1ère Guerre mondiale et cette nuit du 24-25 avril 1918 où l’armée australienne arrêta l’avancée allemande à Villers-Bretonneux. Cette histoire inédite de guerre, de mémoire et d’avenir est expliquée par un parcours muséographique divisé en 4 séquences (mémoires du lieu, mémoires de guerre, mémoires des hommes et mémoires de la ville) illustrées par des objets personnels de soldats mais aussi par des images d’archives et des témoignages émouvants de cette amitié franco-australienne. Parkings à proximité : rue, place de la Mairie, gare. Situé au 1er étage de l’école Victoria, le musée est équipé d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite. Accès : Par l’autoroute : – A1 (sens Paris/Lille), sortie 12 « Roye », direction Amiens (D934), puis Démuin/ Villers-Bretonneux (D23). Possibilté de bifurquer sur l’A29 direction « Amiens » et sortie 52 « Villers-Bretonneux ». – A29 (sens St Quentin/ Amiens), sortie 52 « Villers-Bretonneux ». Par le train : – Ligne 27 : Amiens-St Just-Creil-Paris – Ligne 25 : Amiens – St Quentin (arrêt Villers-Bretonneux) Par le bus: – ligne 47 Péronne-Amiens (arrêt Villers-Bretonneux)

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