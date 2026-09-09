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Visite Œuvres peintes données par la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur

mercredi 18 novembre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur

Visite Œuvres peintes données par la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de l'Homme de Bois
Adresse
Musée Eugène Boudin
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Visite Œuvres peintes données par la SAMEB

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :
2026-11-18

Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amies du Musée Eugène-Boudin
Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amies du Musée Eugène-Boudin   .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 

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English : Visite Œuvres peintes données par la SAMEB

A guided tour celebrating all the acquisitions and new additions to the collection made through the SAMEB (‘Société des Amies du Musée Eugène-Boudin’)

L’événement Visite Œuvres peintes données par la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité

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