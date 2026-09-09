Visite Œuvres peintes données par la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Visite Œuvres peintes données par la SAMEB

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 15:00:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amies du Musée Eugène-Boudin

Visite guidée qui permet de célébrer toutes les acquisitions ou entrées d’œuvres réalisées par l’intermédiaire de la SAMEB Société des Amies du Musée Eugène-Boudin .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Œuvres peintes données par la SAMEB

A guided tour celebrating all the acquisitions and new additions to the collection made through the SAMEB (‘Société des Amies du Musée Eugène-Boudin’)

L’événement Visite Œuvres peintes données par la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité