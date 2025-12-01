Visite originale dans Paris : le trésor du Louvre
Visite originale dans Paris : le trésor du Louvre samedi 13 décembre 2025.
Découvrez Paris en famille ou entre collègues autrement !
Transformez
une simple visite en activité originale pour enfants et adultes dans le
quartier du Louvre. Enfilez votre casquette de détective et partez à
l’aventure dans les lieux extérieurs emblématiques : des Tuileries, à la
Cour Carrée, en passant par la célèbre pyramide et l’arc de Triomphe du
Carrousel.
Ces décors historiques deviennent un véritable terrain
de jeu pour une expérience immersive unique, idéale pour une sortie en
famille, une idée de team-building ou une activité ludique et originale à
Paris, entre enquête, théâtre et découverte du patrimoine.
Un trésor a mystérieusement disparu dans le quartier du Louvre… et vous êtes la dernière chance de le retrouver.
Plongez au cœur d’une enquête palpitante, des Tuileries à la Cour Carrée, en passant par l’arc de Triomphe du Carrousel et la pyramide du Louvre !
Le dimanche 22 mars 2026
de 14h30 à 17h00
Le dimanche 22 février 2026
de 14h03 à 17h00
Le samedi 14 février 2026
de 14h30 à 17h00
Le samedi 03 janvier 2026
de 14h30 à 17h00
Le dimanche 21 décembre 2025
de 14h30 à 17h00
Le samedi 13 décembre 2025
de 14h30 à 17h00
payant
De 19 à 24 euros.
Tout public.
https://www.visites-spectacles.com/visites/la-mysterieuse-affaire-du-louvre/ +33749403441 victoria@visites-spectacles.com