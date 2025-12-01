Visite originale dans Paris : le trésor du Louvre

Découvrez Paris en famille ou entre collègues autrement !

Transformez

une simple visite en activité originale pour enfants et adultes dans le

quartier du Louvre. Enfilez votre casquette de détective et partez à

l’aventure dans les lieux extérieurs emblématiques : des Tuileries, à la

Cour Carrée, en passant par la célèbre pyramide et l’arc de Triomphe du

Carrousel.

Ces décors historiques deviennent un véritable terrain

de jeu pour une expérience immersive unique, idéale pour une sortie en

famille, une idée de team-building ou une activité ludique et originale à

Paris, entre enquête, théâtre et découverte du patrimoine.

Le dimanche 22 mars 2026

de 14h30 à 17h00

Le dimanche 22 février 2026

de 14h03 à 17h00

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 17h00

Le samedi 03 janvier 2026

de 14h30 à 17h00

Le dimanche 21 décembre 2025

de 14h30 à 17h00

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h30 à 17h00

payant

De 19 à 24 euros.

Tout public.

https://www.visites-spectacles.com/visites/la-mysterieuse-affaire-du-louvre/ +33749403441 victoria@visites-spectacles.com