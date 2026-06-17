Visite ostréicole le banc d’Aline Rue des martyrs Marennes-Hiers-Brouage
Visite ostréicole le banc d’Aline Rue des martyrs Marennes-Hiers-Brouage mercredi 17 juin 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Visite ostréicole le banc d’Aline
Rue des martyrs La cabane des claires Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 11 EUR
Avec dégustation 11€
Sans dégustation 7€
A partir de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-17
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-17 2026-10-01
Venez découvrir notre cabane, notre métier, notre passion au cours d’une visite suivie ou non d’une dégustation.
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Rue des martyrs La cabane des claires Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 93 43 lebancdaline@orange.fr
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English : Le Banc d’Aline Oyster Farm Tour
Come discover our cabin, our craft, and our passion during a tour, which may or may not be followed by a tasting.
L’événement Visite ostréicole le banc d’Aline Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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