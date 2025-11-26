Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Les Huîtres de Stérec Plougasnou

Plougasnou

Visite ostréicole, une expérience bretonne !

Les Huîtres de Stérec Impasse Feunteun Bol Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13 2026-08-27

Visite commentée, par la guide professionnelle Michèle François, du chantier ostréicole de Catherine Alvado Les Huîtres de Stérec au port de Térénez. Visite conclue par une dégustation d’huîtres sur place et rencontre avec les ostréiculteurs.

– Tarifs 10€ par adulte, 5€ par enfant de 4 à 12 ans.

– Réservation et règlement obligatoires en amont auprès de l’office de tourisme de Plougasnou.

– Rendez-vous à 10h30 face au restaurant Le Radeau sur le port de Térénez à Plougasnou .

Les Huîtres de Stérec Impasse Feunteun Bol Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

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English : Visite ostréicole, une expérience bretonne !

L’événement Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX