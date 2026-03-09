Visite Papy Volailles De Ferme en Ferme 2026 Papy Volailles Marches
samedi 25 avril 2026.
Papy Volailles 119, chemin des Poiriers Marches Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Un élevage en toute simplicité !
Repas complet : 15€.
Réservation conseillée.
Papy Volailles 119, chemin des Poiriers Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 08 34 81 papy.volaille@hotmail.fr
English :
Breeding made easy!
Full meal: 15?
Reservations recommended.
