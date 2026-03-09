Visite Papy Volailles De Ferme en Ferme 2026 Papy Volailles Marches

Visite Papy Volailles De Ferme en Ferme 2026

Papy Volailles 119, chemin des Poiriers Marches Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Un élevage en toute simplicité !

Repas complet : 15€.

Réservation conseillée.

Papy Volailles 119, chemin des Poiriers Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 08 34 81 papy.volaille@hotmail.fr

English :

Breeding made easy!

Full meal: 15?

Reservations recommended.

