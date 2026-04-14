Visite parc du Bois Rouaud, Château du Bois Rouaud 44680 Chaumes en Retz, Chaumes-en-Retz

Visite parc du Bois Rouaud 5 – 7 juin Château du Bois Rouaud 44680 Chaumes en Retz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le château du Bois Rouaud est situé sur la commune de Chaumes en Retz en Loire-Atlantique, à 20 km à l’est de Pornic.

Venez découvrir ce magnifique château, son parc à l’anglaise, 15 ha, dessiné par le grand paysagiste Édouard André 1898, belles essences d’arbres, roses anciennes ainsi qu’un grand étang.

Château du Bois Rouaud 44680 Chaumes en Retz Le Bois Rouaud 44680 Chaumes en Retz Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33240027271 Parc à l’anglaise, 15 ha, dessiné par le grand paysagiste Edouard André 1898, belles essences d’arbres, roses anciennes.

Vaste pièce d’eau Parking visiteur

Le château du Bois Rouaud est situé sur la commune de Chaumes en Retz en Loire-Atlantique, à 20 km à l’est de Pornic.

© Béatrice DUGUÉ