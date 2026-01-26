Visite de l’Eco Centre La Sicaudais Chaumes-en-Retz

Visite de l’Eco Centre

La Sicaudais Eco Centre Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-07-15 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Le premier mercredi de chaque mois, ainsi que le 3e mercredi de juillet-août, l’Eco Centre vous ouvre ses portes à Chaumes-en-Retz. De 10h à 13h, accompagné d’un guide, vous pourrez découvrir comment sont transformés les déchets des bacs à ordures ménagères dont une partie est valorisée en compost et en énergie. La visite commence par l’espace ludique et pédagogique, dédié à la biodiversité et au fonctionnement du sol. Puis vous suivrez le parcours pédagogique pour comprendre comment fonctionne l’usine et découvrir l’installation de stockage des déchets non dangereux.

Gratuit Pour vous inscrire à la visite, contactez la Direction Prévention et Gestion des déchets de Pornic agglo Pays de Retz au 02 51 74 28 10 ou environnement@pornicagglo.fr .

La Sicaudais Eco Centre Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 28 10 environnement@pornicagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de l’Eco Centre Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-23 par I_OT Pornic