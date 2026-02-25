Visite Parenthèse Graine de Cocagne De ferme en Ferme 2026 Association Parenthèse Graine de Cocagne Peyrins

Visite Parenthèse Graine de Cocagne De ferme en Ferme 2026

Association Parenthèse Graine de Cocagne 225 Chemin du Grenouillet Peyrins Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Vente de légumes et de plants bio et animations autour de la nature et de l’alimentation.

Menu végé et bio à tarif différencié (de 5€ à 9€).

Réservation conseillée.

Association Parenthèse Graine de Cocagne 225 Chemin du Grenouillet Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 08 grainedecocagne@parenthese.org

English :

Sale of organic vegetables and plants, and nature and food-related events.

Vegan and organic menu at different prices (from 5? to 9?).

Reservations recommended.

