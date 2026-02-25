Visite Parenthèse Graine de Cocagne De ferme en Ferme 2026 Association Parenthèse Graine de Cocagne Peyrins
Visite Parenthèse Graine de Cocagne De ferme en Ferme 2026 Association Parenthèse Graine de Cocagne Peyrins samedi 25 avril 2026.
Association Parenthèse Graine de Cocagne 225 Chemin du Grenouillet Peyrins Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Vente de légumes et de plants bio et animations autour de la nature et de l’alimentation.
Menu végé et bio à tarif différencié (de 5€ à 9€).
Réservation conseillée.
Association Parenthèse Graine de Cocagne 225 Chemin du Grenouillet Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 08 grainedecocagne@parenthese.org
English :
Sale of organic vegetables and plants, and nature and food-related events.
Vegan and organic menu at different prices (from 5? to 9?).
Reservations recommended.
