Visite patrimoine de Bergerac en LSF Quai Cyrano Bergerac
samedi 12 septembre 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Visite patrimoine de Bergerac en LSF
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 11:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac. Accompagné de l’un de nos guides et de l’interprète en Langue des Signes Française, vous découvrirez les mystères des places et rues emblématiques de la vieille ville et vous rencontrerez à coup sûr notre célébrité locale Cyrano.
Sur réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com
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English : Visite patrimoine de Bergerac en LSF
L’événement Visite patrimoine de Bergerac en LSF Bergerac a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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