Visite patrimoine de Bergerac en LSF Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Visite patrimoine de Bergerac en LSF

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac. Accompagné de l’un de nos guides et de l’interprète en Langue des Signes Française, vous découvrirez les mystères des places et rues emblématiques de la vieille ville et vous rencontrerez à coup sûr notre célébrité locale Cyrano.

Sur réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite patrimoine de Bergerac en LSF

L’événement Visite patrimoine de Bergerac en LSF Bergerac a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides