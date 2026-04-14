Montgivray

Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand

2 Rue du Pont Montgivray Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

L’Office de Tourisme propose des visites autour de George Sand.

Cette année, le Pays de George Sand met à l’honneur l’écrivaine la plus célèbre de la région ! En effet, 2026 marque les 150 ans de la disparition de George Sand, figure emblématique du XIXe siècle. Au programme, de nombreuses manifestations à découvrir toute l’année.. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le château de Montgivray, aujourd’hui mairie. 6 .

2 Rue du Pont Montgivray 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 accueil@pays-george-sand.com

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English :

The Tourist Office offers tours around George Sand.

L’événement Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand Montgivray a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de George Sand