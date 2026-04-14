Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand Montgivray

Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand Montgivray

Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand Montgivray jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Pont

Ville : 36400 Montgivray

Département : Indre

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Montgivray

Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand

2 Rue du Pont Montgivray Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06

L’Office de Tourisme propose des visites autour de George Sand.
Cette année, le Pays de George Sand met à l’honneur l’écrivaine la plus célèbre de la région ! En effet, 2026 marque les 150 ans de la disparition de George Sand, figure emblématique du XIXe siècle. Au programme, de nombreuses manifestations à découvrir toute l’année.. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le château de Montgivray, aujourd’hui mairie. 6  .

2 Rue du Pont Montgivray 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64  accueil@pays-george-sand.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tourist Office offers tours around George Sand.

L’événement Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand Montgivray a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de George Sand