Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand Montgivray
Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand Montgivray jeudi 16 juillet 2026.
Montgivray
Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand
2 Rue du Pont Montgivray Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
L’Office de Tourisme propose des visites autour de George Sand.
Cette année, le Pays de George Sand met à l’honneur l’écrivaine la plus célèbre de la région ! En effet, 2026 marque les 150 ans de la disparition de George Sand, figure emblématique du XIXe siècle. Au programme, de nombreuses manifestations à découvrir toute l’année.. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le château de Montgivray, aujourd’hui mairie. 6 .
2 Rue du Pont Montgivray 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 accueil@pays-george-sand.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tourist Office offers tours around George Sand.
L’événement Visite Patrimoine George Sand la demeure de Solange Sand Montgivray a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de George Sand