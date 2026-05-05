Visite patrimoniale du château de Malle, Château de Malle, Preignac

Visite patrimoniale du château de Malle 18 – 20 septembre Château de Malle Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, placées sous le signe du patrimoine architectural, le Château de Malle, fleuron historique de Bordeaux et classé Monument Historique depuis 1943, ouvre ses portes au public pour une immersion inédite dans quatre siècles d’histoire, de création et de restauration.

Venez découvrir cette demeure emblématique de l’art de vivre français. À travers cette visite guidée, vous parcourrez l’intérieur du logis et les jardins remarquables, tout en suivant l’avancée des recherches historiques et des projets de mise en valeur du site.

Un témoignage vivant du patrimoine classique français, entre mémoire, élégance et transmission.

Visites guidées toutes les heures, avec ou sans réservation

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Tarif spécial JEP : 12,50 € (au lieu de 15 €)

⌚ Dernier départ : 16h

Informations & réservations :

contact@chateaudemalle.com

05 56 63 59 33

www.chateaudemalle.com

Château de Malle Château de Malle, 33120 Preignac Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 63 59 33 https://chateaudemalle.com [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudemalle.com/billetterie-exposition-et-evenement/?re-product-id=294278 »}] [{« link »: « mailto:contact@chateaudemalle.com »}, {« link »: « http://www.chateaudemalle.com »}] Construit au XVIIe siècle par Jacques de Malle, président du parlement de Bordeaux, le château est connu pour son architecture, ses jardins à l’italienne et son vin.

Journées européennes du patrimoine 2026

©PhilippeLabeguerie