Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure
Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure samedi 27 juin 2026.
Ciboure
Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie
CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Accédez à l’enceinte du fort de Socoa avec nos guides-conférenciers et découvrez l’histoire de ce lieu emblématique.
Cette place forte construite par l’ingénieur François Ferry sous l’impulsion de Vauban n’aura plus de secrets pour vous ! Visite 1h00 Sur inscription. Nombre de places limité. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie
L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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