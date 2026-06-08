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Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Saint-Jean-de-Luz vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : En ville

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?

En ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

EN FAMILLE !
Visite-enquête.
A la veille de son mariage, l’alliance de Louis XIV a disparu. Pour la retrouver, la mère du roi, Anne d’Autriche, a délégué sa dame de compagnie, qui, un peu perdue, a besoin de vous.
Les suspects sont nombreux et le temps est compté… Une visite originale qui met votre sens de l’observation et votre curiosité à l’épreuve.
*Parents et enfants à partir de 7 ans
Sur inscription au CIAP Les Récollets Errekoletoak ou dans les offices de tourisme
Nombre de places limité.   .

En ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40  ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

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English : Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?

L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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