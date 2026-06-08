Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Saint-Jean-de-Luz vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
En ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
EN FAMILLE !
Visite-enquête.
A la veille de son mariage, l’alliance de Louis XIV a disparu. Pour la retrouver, la mère du roi, Anne d’Autriche, a délégué sa dame de compagnie, qui, un peu perdue, a besoin de vous.
Les suspects sont nombreux et le temps est compté… Une visite originale qui met votre sens de l’observation et votre curiosité à l’épreuve.
*Parents et enfants à partir de 7 ans
Sur inscription au CIAP Les Récollets Errekoletoak ou dans les offices de tourisme
Nombre de places limité. .
En ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
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English : Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Qui a volé l’alliance de Louis XIV ? Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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