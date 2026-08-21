Visite pédestre des vestiges de la ligne Hindenburg – Vitry-en-Artois, Place du 11 novembre – Vitry-en-Artois, Vitry-en-Artois
dimanche 20 septembre 2026 · Place du 11 novembre - Vitry-en-Artois · Vitry-en-Artois
Informations pratiques
Visite pédestre des vestiges de la ligne Hindenburg – Vitry-en-Artois Dimanche 20 septembre, 10h00 Place du 11 novembre – Vitry-en-Artois Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite du Mont Métier, Chemin de l’Ecluse et baraquement de la rue des Fossées, etc.
Rendez-vous Place du 11 novembre à 10h
Inscription possible :
– à partir du 8 septembre au centre culturel Madeleine Mahieu au 03 21 58 45 28
– le 19 septembre de 10h à 17h à la salle polyvalente, rue de l’église
Place du 11 novembre – Vitry-en-Artois Place du 11 novembre – Vitry-en-Artois Vitry-en-Artois 62490 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 58 45 28 »}]
Visite du Mont Métier, Chemin de l’Ecluse et baraquement de la rue des Fossées, etc.