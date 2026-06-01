Visite poétique au jardin, Gretz Armainvilliers (77220), Gretz-Armainvilliers

Visite poétique au jardin Vendredi 5 juin, 14h00 Gretz Armainvilliers (77220) Seine-et-Marne

Tarif unique : 10 €. Réservation obligatoire au 06 74 10 74 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Spectacle poétique et présentation de la création du jardin

Réservation obligatoire au 06 74 10 74 14

Gretz Armainvilliers (77220) 99 Boulevard Romain Rolland, 77220 Armainvilliers Gretz-Armainvilliers 77220 Seine-et-Marne Île-de-France 06 74 10 74 14 https://sbvaneenoo.wixsite.com/sylvie-van-eenoo [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 10 74 14 »}] RER E à proximité (gare de Gretz Armainvilliers direction Tournan)

Spectacle poétique et présentation de la création du jardin

©Sylvie Van Eenoo