VISITÉ PRIVILÉGIÉE DU DOMAINE LA DOMITIENNE Sauvian
VISITÉ PRIVILÉGIÉE DU DOMAINE LA DOMITIENNE Sauvian lundi 1 juin 2026.
Sauvian
VISITÉ PRIVILÉGIÉE DU DOMAINE LA DOMITIENNE
8 route de Béziers Sauvian Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-01
Immersion au domaine vigne, cave, chai et dégustation commentée de trois vins.
Invitation à une parenthèse œnologique au cœur du vignoble héraultais. Le Domaine La Domitienne vous ouvre ses portes pour une immersion privilégiée de deux heures, où l’authenticité rencontre la passion du métier de vigneron.
Votre voyage débute au milieu de notre vigne pédagogique afin de comprendre le lien étroit entre la terre et le cépage, avant de se poursuivre dans la fraîcheur de notre cave et de notre chai de vinification. Guidés par notre caviste, vous découvrirez les secrets de l’élaboration de nos cuvées, de la réception du raisin jusqu’à l’élevage en cuve.
Pour conclure, une dégustation commentée de trois vins du domaine vous sera proposée, offrant un véritable panorama de notre identité viticole.
Inscription obligatoire. .
8 route de Béziers Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 48 20 50 55 caveauladomitienne@outlook.com
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English :
Immersion in the estate: vineyard, cellar, winery and commented tasting of three wines.
L’événement VISITÉ PRIVILÉGIÉE DU DOMAINE LA DOMITIENNE Sauvian a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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