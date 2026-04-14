Marché de producteurs, Domaine Lupia, Sauvian

Marché de producteurs Samedi 6 juin, 09h00 Domaine Lupia Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le Domaine Lupia vous ouvre ses portes pour un grand marché de producteurs le samedi 6 juin, de 9h à 18h, à Sérignan.

Dans un cadre naturel, arboré et apaisant, partez à la rencontre de producteurs locaux passionnés et découvrez toute la richesse de notre terroir. Ce marché, composé exclusivement de producteurs, met à l’honneur l’authenticité, le partage et les circuits courts.

Pensé pour un public familial et senior, cet événement convivial vous invite à prendre le temps : flânez entre les stands, échangez avec les producteurs et profitez d’un espace de restauration sur place pour prolonger ce moment de détente.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations viendront rythmer l’événement : visites autour du vin et de l’olive, jeu de piste, balades à poney, tombola et bien d’autres surprises pour petits et grands.

Une belle journée en perspective, placée sous le signe de la découverte, du goût et de la convivialité !

Domaine Lupia Route de Vendres 34410 Sérignan Sauvian 34410 Hérault Occitanie 06 01 32 17 63 https://domainelupia.fr/ https://www.facebook.com/domaine.lupia/;https://www.instagram.com/domaine.lupia/

Marché de Producteurs marché producteurs

DR