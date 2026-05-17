Sauvian

EXPOSITION SAUVIAN LOISIRS

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-06-05

Diverses activités seront présentées vitrail, couture, peinture, scrapbooking, poterie, ateliers créatifs.

Diverses activités seront présentées vitrail, couture, peinture, scrapbooking, poterie, ateliers créatifs. .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

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English :

Various activities will be presented: stained glass, sewing, painting, scrapbooking, pottery and creative workshops.

L’événement EXPOSITION SAUVIAN LOISIRS Sauvian a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34