Sauvian

LE MOIS DE L’EAU À LA MÉDIATHÈQUE

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

La média-ludo plonge dans le thème de l’eau lectures, jeux et ateliers créatifs vous attendent en juin.

La média-ludo se jette à l’eau ce mois de juin en vous invitant à participer à plusieurs animations sur le thème de l’eau. Des lectures, des jeux et de l’artistique, venez plonger avec nous.

– Mercredi 3 juin

10h30 L’heure du conte, dès 3 ans

14h30 jeu, l’écosystème, dès 9 ans

– Mercredi 10 juin

10h30 atelier créatif Mon p’tit aquarium, dès 5 ans

– Mercredi 17 juin

14h30 atelier aquarelle spécial Océan, dès 7 ans

– Mercredi 24 juin

10h30 bébé lecteur signé les petons dans l’eau , dès 6 mois

Sur inscription. .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

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English :

Media-ludo plunges into the theme of water: readings, games and creative workshops await you in June.

L’événement LE MOIS DE L’EAU À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34