LE MOIS DE L’EAU À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian
LE MOIS DE L’EAU À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian mercredi 3 juin 2026.
Sauvian
LE MOIS DE L’EAU À LA MÉDIATHÈQUE
17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
La média-ludo plonge dans le thème de l’eau lectures, jeux et ateliers créatifs vous attendent en juin.
La média-ludo se jette à l’eau ce mois de juin en vous invitant à participer à plusieurs animations sur le thème de l’eau. Des lectures, des jeux et de l’artistique, venez plonger avec nous.
– Mercredi 3 juin
10h30 L’heure du conte, dès 3 ans
14h30 jeu, l’écosystème, dès 9 ans
– Mercredi 10 juin
10h30 atelier créatif Mon p’tit aquarium, dès 5 ans
– Mercredi 17 juin
14h30 atelier aquarelle spécial Océan, dès 7 ans
– Mercredi 24 juin
10h30 bébé lecteur signé les petons dans l’eau , dès 6 mois
Sur inscription. .
17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Media-ludo plunges into the theme of water: readings, games and creative workshops await you in June.
L’événement LE MOIS DE L’EAU À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34
À voir aussi à Sauvian (Hérault)
- VISITÉ PRIVILÉGIÉE DU DOMAINE LA DOMITIENNE Sauvian 1 juin 2026
- L’AVENTURE VITICOLE EN FAMILLE Sauvian 4 juin 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SAUVIAN LOISIRS FAIT SON EXPOSITION Sauvian 5 juin 2026
- Marché de producteurs, Domaine Lupia, Sauvian 6 juin 2026
- CAFÉ LITT’ Sauvian 17 juin 2026