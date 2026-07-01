Informations pratiques

Saint-Julien-sur-Veyle

Visite-Rando du camp du maquis de Catane

Bois d’Illiat Saint-Julien-sur-Veyle Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif pour les 8/12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-12

En référence à la ville de Sicile où les alliés ont débarqué en juillet 1943, venez visiter ce Haut lieu de la Résistance durant la seconde Guerre Mondiale. Une balade de 5 km dans les chemins forestiers.

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Bois d’Illiat Saint-Julien-sur-Veyle 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Located near the Sicilian town where the Allies landed in July 1943, come visit this important site of the Resistance during World War II. A 5-km walk along forest trails.

L’événement Visite-Rando du camp du maquis de Catane Saint-Julien-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle