Visite « Relax» au cœur de l’exposition: Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève

Visite « Relax» au cœur de l’exposition: Le futur, c’est quoi ? Jeudi 8 octobre, 10h00 MEG

CHF 0.- / réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T10:45:00+02:00

Des visites pour toutes les personnes qui souhaitent visiter le musée tranquillement dans un cadre bienveillant, sans pression.

C’est quoi une visite en mode Relax?

La visite a lieu avec un ou une guide.

Ce ou cette guide explique une partie de l’exposition.

Pendant les visites Relax, toutes les manières de réagir sont les bienvenues.

Par exemple, vous pouvez :

Rire ou parler fort

Poser des questions

Pleurer

Arrêter la visite

Pendant les visites Relax, le ou la guide s’adapte à vos besoins.

Par exemple, le ou la guide peut :

Parler plus lentement

Faire des pauses

Donner plus d’explications

De quoi parle l’exposition Le futur, c’est quoi?

À quoi va ressembler le futur ?

Quel futur voulons-nous ?

Depuis longtemps et partout dans le monde, les êtres humains

cherchent à connaître le futur.

Dans l’exposition il y a plusieurs parties.

Ces parties présentent des manières différentes de comprendre le temps.

Et des manières différentes d’imaginer le futur.

Ces visites sont gratuites mais l’inscription est obligatoire.

Vous avez une question? N’hésitez pas à nous appeler au 022 418 45 15

Toutes vos sorties RELAX à Genève par ICI

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229278231807&lang=fr »}] [{« link »: « https://www.sorties-relax.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Des visites pour toutes les personnes qui souhaitent visiter le musée tranquillement dans un cadre bienveillant, sans pression. Exposition temporaire, jeudi 8 octobre de 10h à 10h45.

DR