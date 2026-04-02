Visite Ronde de Nuit aux Flambeaux mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Lauzerte

Visite Ronde de Nuit aux Flambeaux

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

A la lueur des flambeaux, découvrez la cité médiévale à travers ses contes, mystères, légendes et trésors qui ont marqué l’histoire de Lauzerte. belles façades en pierre calcaire dont les détails ressortent particulièrement à la nuit tombée.

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mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

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English :

By torchlight, discover the medieval town through the tales, mysteries, legends and treasures that have marked Lauzerte’s history. beautiful limestone facades whose details stand out particularly at nightfall.

L’événement Visite Ronde de Nuit aux Flambeaux Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy